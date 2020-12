Sam Jayne, vocalista do Love as Laughter, é encontrado morto após dias desaparecido

Artista, de 46 anos, estava desaparecido desde o dia 7 de dezembro e foi encontrado dentro do seu carro

Reprodução/Instagram/robinpecknold Sam Jayne fundou a banda Love as Laughter



O vocalista da banda indie Love as Laughter, Sam Jayne, foi encontrado morto nos Estados Unidos. O artista estava desaparecido desde o dia 7 de dezembro. O cantor tinha 46 anos e, segundo divulgado pela Variety, o Departamento de Polícia de Nova York informou que ele foi encontrado dentro do seu carro e ainda não se sabe a causa da morte. O colega de banda de Jayne, Zeke Howard, confirmou a notícia pelo Instagram na noite de terça-feira, 15: “A busca por Sam Jayne foi concluída e nossos corações estão partidos. Nosso querido Sam não está mais conosco, mas sua memória e impacto perdurarão. Respeite a privacidade da família neste momento. Mais informações serão compartilhadas à medida que forem conhecidas. Por favor, seja paciente enquanto lamentamos esta perda”. Sam Jayne foi quem fundou a Love as Laughter após deixar a banda Lync nos anos 1990. Até o início dos anos 2000, o novo grupo do artista lançou vários álbuns e o mais recente é “Holy”, de 2008. Os últimos singles da banda foram lançados em 2015.