Lidi diz que noivo terminou com ela e a chamou de ‘vadia’ após saída de ‘A Fazenda 12’

Atriz contou sobre o rompimento para Lipe de Lucas Selfie durante a última festa da edição

Reprodução/Record Lidi contou na festa que o noivo terminou com ela



“A Fazenda 12” termina na próxima quinta-feira, 17, e apenas Biel, Jojo, Lipe e Stéfani disputam o prêmio de R$ 1,5 milhão. Para celebrar o fim da temporada, todos os peões foram reunidos para uma última festa que aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 16. Durante a festa, Lidi falou para Lipe e Lucas Selfie que ia embora, pois queria “ouvir música no hotel”. Seus melhores amigos dentro reality disseram que ela tinha que ficar e aproveitar. Foi então que Lipe perguntou: “Já falou com o boy?”. Lidi respondeu: “Ele me dispensou, me chamou de vadia e tudo”. O finalista ficou chocado com a declaração da peoa e disse: “Manda ele ir tomar no c*”. Ela contou foi exatamente isso o que ela fez. A atriz não viveu nenhum affair no reality e só demonstrou algumas vezes que achava o Mariano atraente, como quando ela quase bateu o rosto na porta ao se distrair com o peão passando de sunga. Na live do elimidado, a interprete de Jezebel chegou a dizer que não sabia se o casamento ainda iria acontecer e que ainda não tinha falado com o noivo. Mesmo demonstrando para Lipe e Selfie que estava desanimada, Lidi se soltou na festa de dançou muito com Rodrigão e JP.