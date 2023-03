Príncipe William é acusado de trair Kate durante ‘Valentine’s Day’ com amiga da esposa

Caso entre o primogênito de Charles III e Rose Hanbury não é de hoje; em 2019 eles foram flagrados curtindo uma noite juntos

BRUCE ADAMS / POOL / AFP Príncipe William teria passado Valentine's Day com amante, que já foi uma das melhores amigas de Kate Middleton, sua esposa



Mais um caso de infidelidade toma conta da família real. Depois da traição de Charles III e Diana – caso que mais ganhou destaque na imprensa – e príncipe Phillip, que teria traído a rainha Elizabeth II com uma dançarina, quem ganhou os holofotes nos últimos dias foi o primogênito do rei, o príncipe William. Segundo a revista portuguesa ‘Flash’, ele teria traído Kate Middleton durante o Valentine’s Day – comemorado no dia 14 de fevereiro nos Estados Unidos e Europa – com Rose Hanbury, uma integrante do ciclo de amigos da esposa. De acordo com o veículo, William teria dado uma fugida dos deveres reais e dos planos com Kate para se encontrar com amante. “As imprensas britânica e espanhola acreditam que William tenha passado a data especial com uma amante, cujo nome já cerca a solidez da realeza do Reino Unido há algum tempo”, relatou a revista portuguesa ‘Flash’. Rose Hanbury, a suposta amante do Príncipe de Gales, tem 38 anos e é marquesa de Cholmondeley e casada com David Rocksavage, com quem tem três filhos. Eles moram em Norfolk, na Inglaterra. O suposto caso extraconjugal entre William e Rose não é de hoje. Em 2019, rumores começaram a aparecer depois que ele foi visto curtindo uma noite com a marquesa. Nas fotos os dois apareciam bem próximos e em algumas eles aparentavam estar se beijando. Na ocasião, o The Sun chegou a dizer que Kate e Rose – que usa nome de solteira – teriam tido uma grande briga e não era mais amigas, mas, um colunista do The Daily Mail desmentiu a informação.