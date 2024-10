‘Gladiador 2’: vídeo revela bastidores da mega produção

Filme com Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal e Joseph Quinn chega em novembro nos cinemas

Divulgação/Universal O ator irlandês Paul Mescal vive Lucius na continuação de "Gladiador"



“Gladiador 2” é um dos grandes lançamentos do ano e promete ser uma grande experiência dentro do cinema. Para aquecer ainda mais a audiência, a Paramount Pictures liberou um vídeo mostrando os bastidores da sequência, que traz Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal e Joseph Quinn no elenco. Na prévia, o público pode ver um pouco mais sobre os cenários e conhecer mais detalhes da história, além de ouvir do próprio elenco sobre o sentimento de estar no set da continuação de um filme épico. “Tudo que envolve a criação deste mundo é incomparável”, afirma Pascal, ator que interpreta o general Marcus Acacius.

Do lendário diretor Ridley Scott, “Gladiador 2” continua a saga épica de poder, intriga e vingança ambientada na Roma Antiga. Anos após testemunhar a morte do reverenciado herói Maximus pelas mãos do seu tio, Lucius (Paul Mescal) é forçado a entrar no Coliseu após seu lar ser conquistado por imperadores tiranos e que agora governam Roma com punho de ferro. Com raiva em seu coração e o futuro do Império em jogo, Lucius precisará olhar para o passado para encontrar força e honra. O filme chega aos cinemas no dia 14 de novembro.

Veja o vídeo de bastidores