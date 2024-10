Taís Araújo se inspira na filha para atuar em ‘Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa’

Atriz revelou que hesitou em aceitar o convite devido à sua agenda lotada, mas a filha a encorajou a seguir em frente

Taís Araújo compartilhou que a decisão de atuar no filme “Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa” foi influenciada por sua filha, Maria, que é uma grande admiradora do personagem. Em uma postagem no Instagram, a atriz revelou que hesitou em aceitar o convite devido à sua agenda lotada, mas a filha a encorajou a seguir em frente, ressaltando a importância do filme para as crianças. A atriz destacou que a experiência de trabalhar no longa foi uma das mais gratificantes do ano anterior. Para Taís, a oportunidade de interagir com crianças durante as filmagens foi especialmente significativa, pois isso a ajudou a se reconectar com sua própria infância.

