Segundo filho? Eliezer divulga resultado de teste de gravidez feito por Viih Tube

­­­Ex-BBB usou Instagram para divulgar resultado de teste de gravidez da influenciadora; casal já é pai de Lua di Felice, de três meses

Reprodução/Instagram/viihtube Lua é a primeira filha de Viih Tube e Eliezer



O ex-BBB Eliezer agitou os fãs ao revelar que sua companheira, a ex-BBB e influenciadora digital Viih Tube, 22, poderia estar grávida do segundo filho do casal. Nos stories do Instagram, Eliezer revelou que Viih Tube estava passando mal e vomitando há uma semana e que, por isso, decidiram “tirar a prova dos nove”. Na imagem seguinte, Eliezer divulgou o resultado do teste com uma foto teste e a palavra “negativo”, confirmando que a influenciadora não estava grávida. Viih Tube e Eliezer já são pais de Lua di Felice, que nasceu há três meses e a influenciadora já falou sobre o desejo de ter mais filhos. “Eu e Eli temos vontade de ter mais um filho. Quero muito viver mais uma gravidez, eu amei muito ser grávida. Mas quero curtir a Lua. Não quero ter o sentimento de não ter aproveitado os primeiros momentos dela. E eu e o Eli também temos vontade de adotar, quem sabe então três filhos”, disse Viih Tube.