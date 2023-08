Paul McCartney anuncia cinco shows no Brasil; confira datas e locais

Última vez que o ídolo britânico esteve no país foi em 2019, com duas apresentações, uma em Curitiba e outra em São Paulo

EDUARDO NICOLAU/ESTADÃO CONTEÚDO Paul McCartney anunciou que voltará ao Brasil em sua nova turnê



O eterno líder dos Beatles Paul McCartney confirmou, nesta segunda-feira, 7, que voltará ao Brasil para cinco shows de sua nova turnê, ‘Got Back‘. A última vez que o ídolo britânico esteve no país foi em 2019, com duas apresentações, uma em Curitiba e outra em São Paulo. Em 2017, ele fez também uma série de shows em terras brasileiras. Por meio de um vídeo em seu Twitter, o cantor fez piada com as milhares de mensagens que recebe com pedidos de brasileiros para que faça show por aqui: “Ok, ok, ok, eu ouvi vocês. Eu vou para o Brasil! Te vejo lá”, diz o músico. Os shows estão programados para acontecerem entre novembro e dezembro deste ano e as capitais escolhidas foram: Brasília (30/11, na Arena BRB Mané Garrincha), Belo Horizonte (3/12, na Arena MRV), São Paulo (9/12, no Allianz Parque), Curitiba (13/12, no Estádio Couto Pereira) e Rio de Janeiro (13/12, no Maracanã). Os valores dos ingressos variam entre R$ 210 e R$ 990. A pré-venda começa nesta terça-feira, 8, será feita de maneira online, no site da Eventim, e com exclusividade para clientes do Banco BRB. Na quinta-feira, 10, se iniciam as vendas online para o público em geral e nos postos credenciados a partir das 13h.