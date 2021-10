Segurança de Gusttavo Lima empurra fã que pediu foto com o cantor; assista

Cantor confirmou que o profissional que aparece no vídeo é da sua equipe, mas não quis comentar sobre assunto por não saber ‘detalhes do episódio’

Reprodução/Instagram/gusttavolima/Vinicius Oliver/29.10.2021 Segurança de Gusttavo Lima empurrou fã que queria tirar foto com o cantor



O cantor Gusttavo Lima virou assunto nas redes sociais após começar a circular um vídeo em que um dos seus seguranças empurra um fã que o aguardava do lado de fora de uma casa de shows em Goiânia. O vídeo foi divulgado na última quinta-feira, 28, mas o show em questão aconteceu no último sábado, 23, no estádio Serra Dourada. Na gravação, é possível ver o segurança mandando o fã, que estava parado aguardando, ir embora com um empurrão. Em nota enviada à Jovem Pan, a assessoria de imprensa de Gusttavo confirmou que o segurança faz parte da equipe do cantor, mas não quis falar sobre o caso: “No momento, não temos detalhes sobre o episódio e, em virtude disso, não iremos comentar o mesmo”.

O jovem que aparece no vídeo é um garçom de 22 anos que prestava serviço no local onde aconteceu o show. Ao G1, o rapaz, que preferiu não se identificar, contou que foi levar dois sacos de gelo para o sertanejo. “Após entregar o gelo, perguntei se poderia tirar uma foto com o Gusttavo Lima. O segurança disse: ‘Irmão, faz o seu trabalho’. Eu respondi para ele: ‘Estou servindo vocês tão bem aí, só uma foto com ele’. O mesmo já veio e soltou o empurrão”, contou. O vídeo, ainda de acordo com o G1, foi gravado pelo empresário Vinicius Oliver, de 29 anos. Ele tentava registrar a saída do cantor do camarim quando flagrou a agressão. Segundo o empresário, o segurança “botou todo mundo para correr” e, na ocasião, disse que essa era uma ordem de Gusttavo, que estaria cansado e não queria tirar foto com ninguém.