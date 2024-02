Selena Gomez lança ‘Love On’ e conquista fãs com videoclipe romântico; assista

Destaque da introdução é um sample em francês do artista LEEQWID, extraído de sua faixa ‘L’amour’

Selena Gomez presenteou seus fãs na quinta-feira, 22, com o lançamento de sua mais nova música, intitulada “Love On”. A cantora não apenas divulgou a faixa, mas também acompanhou o lançamento com um videoclipe oficial repleto de figurinos deslumbrantes e visuais impactantes, criando um clima romântico cativante. O destaque da introdução de “Love On” é um sample em francês do artista LEEQWID, extraído de sua faixa “L’amour”, o que adiciona uma camada extra de romance à música. O trecho em francês, “Qu’est-ce que je vais te nommer? / Je vais te nommer / “L’amour” / “L’amour tendre”, reforça a atmosfera apaixonada da canção. O videoclipe de “Love On” não apenas apresenta a letra da música, mas também oferece sua tradução, proporcionando aos fãs uma experiência completa. A música transmite uma mensagem de amor e desejo, com uma melodia envolvente que promete conquistar o público.

*Reportagem produzida com auxílio de IA