Sepultura anuncia fim da banda com shows de despedida; saiba detalhes

Turnê ‘Celebrating Life Through Death’ começa em 2024 e tem datas confirmadas em Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e mais

MAURO PIMENTEL / AFP Andreas Kisser é integrante do Sepultura



A banda Sepultura, criada em 1984, anunciou nesta sexta-feira, 8, o fim de sua trajetória. No próximo ano, os músicos iniciarão a turnê “Celebrating Life Throught Death”, que passará por países no mundo todo. A despedida começa com show na cidade natal da banda, Belo Horizonte, na Arena Hall, no dia 1 de Março. O grupo também se apresenta em São Paulo, Porto Alegre, Uberlândia, Florianópolis, Brasília e Juiz de Fora. “A gente vai parar porque é o melhor momento da história da banda. Hoje, a gente tem uma celebração fantástica entre a gente. Estamos tranquilos e em paz com a gente mesmo. Não é um momento triste, é de celebração”, disse Andreas Kisser, integrante da banda. O Sepultura é uma banda brasileira de metal. Por cantar músicas em inglês, a banda teve alcance mundial e, hoje, é uma das bandas de rock brasileiro mais reconhecidas no exterior. Os shows de despedida serão organizados pela produtora 30e.