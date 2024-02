Shakira lança novo álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’

Título do disco faz referência ao conturbado fim de casamento entre a cantora e o ex-jogador de futebol Gerard Piqué

A cantora Shakira anunciou nesta quinta-feira, 15, o lançamento de seu novo álbum, intitulado “Las Mujeres Ya No Lloran”. O disco, que será o 12º da carreira da colombiana, estará disponível nas plataformas digitais a partir do dia 22 de março. O título do álbum faz referência à frase presente no hit “BZRP Music Sessions, Vol. 53”, uma parceria de sucesso com o DJ e produtor argentino Bizarrap que aborda o conturbado fim de casamento entre a cantora e o ex-jogador de futebol Gerard Piqué. A faixa também foi premiada como “Canção do Ano” e “Melhor Canção Pop” no Grammy Latino de 2023. Embora a tracklist ainda não tenha sido divulgada, “Las Mujeres Ya No Lloran” contará com 16 músicas, incluindo os singles já lançados: “BZRP Music Sessions”, “TQG”, “Te Felicito” e “Copa Vacía”.

Em um post sobre o lançamento, Shakira compartilhou sua empolgação com os fãs: “Meu novo álbum, que será lançado em 22 de março, foi criado junto com todos vocês, minha matilha de lobas que estiveram ao meu lado em cada passo do caminho. A produção deste trabalho foi um processo alquímico. Ao escrever cada música, reconstruí a mim mesma. Ao cantá-las, minhas lágrimas se transformaram em diamantes e minha vulnerabilidade em força”.

Veja o anúncio de Shakira sobre o novo álbum

Publicada por Felipe Cerqueira

