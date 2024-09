Shawn Mendes retorna ao Rock in Rio com show emocionante e novo álbum a caminho

Em apresentação, artista reproduziu covers clássicos como ‘Mas que Nada’, de Jorge Ben Jor e ‘Message in a Bottle’, do Police

Shawn Mendes encerrou a edição do Rock in Rio neste domingo (22). Após um hiato de dois anos focado em sua saúde mental, o cantor fez seu retorno com um show que apresentou uma combinação de faixas do seu próximo álbum, programado para ser lançado em 18 de outubro, além de covers de clássicos como “Mas que Nada”, de Jorge Ben Jor e “Message in a Bottle”, do Police. Durante a apresentação, Mendes destacou quatro músicas do novo trabalho, que traz um estilo folk mais suave e letras introspectivas. A canção “Why, Why, Why” foi destaque, pois aborda sua pausa na carreira e as reflexões que surgiram nesse período. O artista também compartilhou uma experiência pessoal tocante, dedicando a música “Heart of Gold” a um amigo que faleceu.

