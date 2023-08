Show de reunião da Restart em SP esgota em poucas horas e banda anuncia data extra

Grupo se apresenta no Espaço Unimed nos dias 7 e 8 de agosto; turnê também passará por outras sete cidades

Reprodução/ instagram @eupelu Banda voltou aos palcos após oito anos de hiato



Nesta sexta-feira, 4, os ingressos para o primeiro show da turnê ‘Pra Você Lembrar’, da banda Restart, em São Paulo, se esgotou em apenas duas horas e a banda precisou anunciar uma data extra. As apresentações acontecerão no Espaço Unimed nos dias 7 e 8 de outubro, com as entradas para o segundo dia ainda sem data de venda. Ao todo, 62 mil pessoas aguardaram na fila online para a primeira apresentação. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife e Florianópolis também receberão a turnê de retorno da banda. As entradas para o show no Rio, do dia 14 de outubro na Fundição Progresso, começam a ser vendidos na segunda, 7. Os ingressos para os shows de São Paulo estão sendo vendidos pela Ticket 360. Os valores variam de R$ 140 (pista) até R$ 580 (camarote) e estão sujeitos a alteração por taxas. Formada por Pe Lu, Pe Lanza, Thomas e Koba, Restart foi uma febre nos anos 2010 com as calças coloridas. A banda passou por um hiato de oito anos e anunciou o retorno na última terça-feira, 1º. O comeback segue o de outros grupos que fizeram sucesso na mesma época, como Cine e Nx Zero, e que também anunciaram turnês de despedida para este ano. Os shows devem ter os hits ‘Recomeçar’, ‘Levo Comigo’ e ‘Menina Estranha’.

Veja os valores para a turnê de despedida do Restart

Pista: R$ 280,00 (inteira) e R$ 140,00 (meia)

Pista Premium: R$ 400,00 (inteira) e R$ 200,00 (meia)

Camarote A: R$ 580,00 (inteira e individual)

Camarote B: R$ 520,00 (inteira e individual)

Solidária da Pista: R$ 260,00

Solidária da Pista Premium: R$ 360,00

*Com informações do Estadão Conteúdo