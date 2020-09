Azelia Banks detona Anitta e música com Cardi B: ‘Completo lixo’

Cantora americana foi direta e reta para criticar brasileira, que retrucou com publicação em inglês no Twitter

Reprodução/Instagram Anitta x Azelia Banks: cantora americana é conhecida por se envolver em polêmicas com outros artistas



A cantora americana Azealia Banks não teve papas na língua para detonar Anitta. Em episódio mais recente do seu podcast “Cheapy’s Two Cents”, ela foi direta e reta para falar mal da brasileira e sua nova música, “Me Gusta“, em parceria com Cardi B e Myke Towers. “A nova música que ela [Cardi B] fez com Anitta é muito ruim. Me desculpa, mas eu realmente não gosto da Anitta. É um lixo. Ela é de verdade um completo lixo”, disparou Azelia, que é conhecida por se envolver em polêmicas.

Em inglês, Anitta foi ao Twitter se manifestar de forma enigmática, mas que os fãs interpretaram como uma resposta para a americana: “Você já se sentiu feliz em saber que alguém não gosta de você? Como se isso significasse que você está no caminho certo?”, escreveu a cantora. Em 2017, Azelia Banks já comprou briga com os brasileiros com posts ofensivos nas redes sociais.