Atração do Lollapalooza 2020 anuncia show virtual com Bella Thorne

Reprodução/Instagram Yungblud teve shows cancelados em países com casos de coronavírus



O britânico Yungblud deu um jeito para evitar que a pandemia de coronavírus atrase totalmente sua agenda de shows.

Atração do Lollapalooza Brasil 2020, que foi adiado para dezembro por causa da alta possibilidade de transmissão da doença, o músico anunciou para segunda-feira (16) um show virtual com participação do rapper Machine Gun Kelly e da atriz Bella Thorne.

Segundo a AltPress, a apresentação será a partir das 13h no horário de Brasília. O show também terá interação a partir de um bate-papo com os fãs que estão em país com shows cancelados por causa do coronavírus.

“Meus shows estavam sendo cancelados em absolutamente todos os lugares. Eu sinto falta da energia, sinto falta da conexão, sinto falta dos meus fãs e família. Precisamos uns dos outros mais do que nunca agora e ter a oportunidade de interagir com eles tirada de mim por completo não era uma opção para mim”, disse Yungblud em comunicado.

Previsto para os dias 4, 5 e 6 de abril, a edição 2020 do Lollapalooza foi adiada para dezembro como forma de prevenir a proliferação do coronavírus. O evento também foi remanejado no Chile e a Argentina para o segundo semestre.