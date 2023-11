Shows da Taylor Swift em São Paulo terão policiamento reforçado

Após morte de fã, empresa que organiza o evento é alvo de inquéritos da Delegacia de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro e do Ministério Público de São Paulo

SUZANNE CORDEIRO / AFP Taylor Swift se apresenta em São Paulo neste final de semana



O três shows da Taylor Swift em São Paulo devem movimentar 44 mil pessoas diariamente entre esta sexta-feira, 24, e o domingo, 26. Com isso, a Polícia Militar vai reforçar o patrulhamento nos arredores do Allianz Parque, como explicou o tenente Rafael Guimarães em entrevista à Jovem Pan News: “Na parte externa do estádio e na parte interna imediata, estará o efetivo do 2º Batalhão da Polícia de Choque (…) A gente vai ter a presença do regimento de cavalaria também nas imediações do estádio. Nas regiões um pouco mais afastadas mas correlacionadas ao evento, como as principais vias de circulação, estações de trem e estações de metrô, os locais vão ser reforçados pelo Batalhão Territorial”. A Delegacia Especializada em Atendimento ao Turista (Deatur) vai ter uma estrutura física dentro do estádio para registrar boletins de ocorrência e fazer o atendimento exclusivo de eventuais crimes contra mulheres. Nesta quinta-feira, 23, a empresa responsável pelos shows da Taylor Swift no Brasil se manifestou após quase uma semana da morte da fã Ana Clara Benevides, de 23 anos, no Rio de Janeiro. Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, o CEO da Time For Fun (T4F), Serafim Abreu, afirmou que a produtora sempre busca o conforto dos fãs, mas admitiu que poria ter adotado ações para minimizar os danos causados pelo forte calor.

Confira a mensagem do nosso CEO, Serafim Abreu, sobre os recentes acontecimentos relacionados à turnê da cantora Taylor Swift no Brasil. Para mais informações, acesse o comunicado oficial da T4F no site https://t.co/cG5bxIpODt. pic.twitter.com/TdAXzb4viy — T4F (@t4f) November 23, 2023

“Reconhecemos que poderíamos ter tomado algumas ações alternativas adicionais a todas as outras que fizemos, como por exemplo criar locais de sombras nas áreas externas, alterar o horário dos show inicialmente programados e enfatizar a permissão de entrada com copos de água descartáveis (…) Sabemos que, com as mudanças climáticas que estamos vivendo, esses episódios serão cada vez mais frequentes e entendemos também que todo o setor precisa repensar a sua atuação diante desta nova realidade”, declarou o executivo, que ainda destacou que os shows em São Paulo seguirão as novas regras do Ministério da Justiça, como a liberação da entrada com garrafas de água. Vídeo foi publicado um dia após a Delegacia de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro abrir um inquérito para apurar as responsabilidades da empresa na morte de Ana Clara Benevides. O Ministério Público de São Paulo também investiga a conduta da T4F em um inquérito que dá prazo de 15 dias para que a empresa explique como está se adequando às orientações da Secretaria Nacional do Consumidor.

*Com informações do repórter David de Tarso