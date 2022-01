Luana Piovani se manifesta sobre ‘BBB 22’ e agradece Douglas por salvar Scooby: ‘Que susto’

Surfista recebeu seis votos da casa, assim como Jade Picon e Natália; com o empate, a escolha de quem seria o emparedado coube ao líder.

Reprodução/Instagram/@luapio Luana Piovani e Pedro Scooby foram casados por seis anos e tiveram três filhos juntos



A quase ida do surfista Pedro Scooby ao primeiro paredão do “BBB 22” pegou até Luana Piovani de surpresa. A atriz e apresentadora, que já foi casada com o atleta e é mãe de seus três filhos, havia deixado claro que não comentaria sobre o reality show em suas redes sociais. Conhecida por falar o que pensa sem ter papas na língua e, frequentemente, fazer postagens criticando atitudes de Scooby como pai, os comentários de Luana sobre a participação do surfista no programa eram aguardados pelos internautas. “Vocês seguem enchendo o saco querendo que eu comente o ‘Big Brother’. Escrevam lá para o Boninho, fala para ele assinar um contrato para mim, que nem eu comentava a situação política do Brasil quando lia o jornal. Ele pode me dar um relatório com as notícias escritas e eu comento. Não tem outro jeito. Se isso virar um trabalho, a gente faz”, afirmou Luana durante os primeiros dias de “BBB 22”.

Após o desabafo, a atriz se manteve em silêncio sobre a estadia do ex-marido na casa mais vigiada do país. Mas, dessa vez, não teve jeito. A artista se rendeu e agradeceu a Douglas Silva por salvar Scooby do paredão. O carioca recebeu seis votos da casa, assim como Jade Picon e Natália. Com o empate, a escolha de quem seria o emparedado coube ao líder. “Ai, gente, quatro horas da manhã. Está pensando que é fácil pegar a primeira luz do dia e me deixar gata? São duas horas de serviço”, iniciou a apresentadora, que já estava acordada para trabalhar. “Mas vim aqui dizer: o que que é isso? Ele foi salvo pelo Líder? Ah, meu Deus do céu! Viva o Douglas! Viva o Douglas, salvou. Ai, gente, isso não é notícia para me fazer acordar quatro horas da manhã”, brincou Luana. “Ô, inferno, primeira semana? Que susto”, exclamou a ex-esposa do surfista. O primeiro paredão está formado por Naiara Azevedo, Luciano e Natália.