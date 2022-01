Lilian Ribeiro, da GloboNews, fala de câncer de mama e desabafa sobre fila no SUS

Apresentadora disse que, após receber o diagnóstico da doença, conheceu uma mulher que está esperando desde outubro do ano passado para fazer uma cirurgia

Reprodução/GloboNews Lilian Ribeiro pediu o aperfeiçoamento do SUS nas redes sociais



A apresentadora Lilian Ribeiro, que em novembro do ano passado contou ao vivo na GloboNews que foi diagnosticada com câncer de mama, fez um desabafo nas redes sociais na última segunda-feira, 24, sobre a fila de espera no Sistema Único de Saúde (SUS). “Poucos dias após minha primeira quimioterapia, conheci uma mulher que tinha acabado de receber o diagnóstico de câncer de mama. Dona de casa, sem plano de saúde, vinha de uma espera de meses até chegar naquele resultado de biópsia. Desde outubro, ela vinha esperando para conseguir ser operada num hospital público. Ela estava no sistema, exames prontos, mas esperando a fila andar. O tempo passou e, hoje, ela recebeu a notícia de que está com metástases no fígado e nos ossos. O que dizer a essa mulher?”, questionou a jornalista.

Lilian enfatizou que apoia o SUS e que torce para que o serviço público passe por reformulações para conseguir atender as mulheres que precisam de cirurgia. “Pense aí em oito mulheres que você ama. Agora, preste atenção no seguinte: uma a cada oito brasileiras vai receber o diagnóstico de câncer de mama ao longo da sua vida. A gente não pode admitir um sistema que deixa mulheres numa fila como essa, né?! A gente não pode. Que fique claro: é a defesa do SUS, o investimento nele e seu aperfeiçoamento que podem nos levar a um sistema digno para todas as pessoas que lutam contra o câncer”, concluiu a apresentadora. Ela recebeu o diagnóstico de câncer dia 1º de outubro de 2021 e, com a quimioterapia, perdeu o cabelo e passou a aparecer na GloboNews com um lenço na cabeça. Ao falar da doença, Lilian comentou que estava com um visual diferente por causa da doença, mas que já tinha começado o tratamento e, segundo os médicos, estava se saindo bem.

