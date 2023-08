Shows do RBD no Brasil ganham ingressos extras; saiba como comprar

Apresentações no Rio de Janeiro e em São Paulo, no Morumbi, ainda têm entradas disponíveis

Reprodução/Twitter Turnê do RBD começa no Brasil em novembro



Os fãs do RBD ganharam uma nova oportunidade para participar da turnê ‘Soy Rebelde’, que chega ao Brasil em novembro com dois shows no Rio de Janeiro e seis em São Paulo. Nesta quarta-feira, 23, a Eventim anunciou a venda de novos ingressos para todas as apresentações. Ainda estão disponíveis entradas para os shows de 9 e 10 de novembro no Nilton Santos, para o setor de Pista (cadeira sul) e premium PCD; e para os dias 12 e 13 no Morumbi para pista, arquibancada e alguns setores de cadeirante. Os valores variam de R$ 230 a R$ 460. Para comprar clique aqui.