Artistas fazem shows pela internet para incentivar quarentena pelo coronavírus

Shows e festivais serão transmitidos pela internet para que as pessoas não saiam de casa durante a pandemia do coronavírus

Reprodução/Instagram Neil Young fará shows pela internet



Uma série de artistas internacionais tem se mobilizado para transmitir shows pela internet para incentivar os fãs a não saírem de casa durante a pandemia do coronavírus.

Até esta terça-feira (17), nomes como Neil Young, Ben Gibbard, John Legend e Chris Martin, do Coldplay, já anunciaram que farão shows online.

Nesta segunda-feira (16), Neil Young fez o primeiro show online como parte da campanha do senador americano Bernie Sanders, que quer ser o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos. Veja um vídeo agora:

Já Ben Gibbard, conhecido por ser o vocalista do Death Cab For Cutie, fará um show diário pelo YouTube e Facebook, às 20h, com músicas pedidas pelos fãs.

Em Portugal, artistas se mobilizaram para organizar o festival Eu Fico Em Casa, transmitido na íntegra pelo Instagram a partir de hoje. O evento terá 77 nomes e 40 horas de músicas divididas em 6 dias.