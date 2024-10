‘A Garota da Vez’: conheça a história real por trás do filme

Novo suspense, que conta a história do serial killer Rodney Alcala, estreia dia 10 de outubro nos cinemas brasileiros

Leah Gallo/Netflix Tony Hale e Anna Kendrick em cena do filme "A Garota da Vez"



“A Garota da Vez” é o mais novo true crime que chega aos cinemas e deve surpreender com uma história totalmente fora do comum. Com distribuição da Diamond Films, o longa conta a história real e bizarra da jovem atriz Sheryl Bradshaw (Anna Kendrick) que, participando do programa de namoro “The Dating Game”, nos anos 1970, ganhou um encontro, não com um pretendente charmoso, mas com o perigoso serial killer Rodney Alcala.

O filme também marca a estreia de Anna Kendrick como diretora e também aborda as histórias de outras das centenas de vítimas que Alcala fez. Dessa maneira, coloca o espectador para sentir os riscos e a tensão da protagonista, enquanto revela as artimanhas do assassino e a humanidade das mulheres que morreram em suas mãos. O longa chegou com tudo no circuito, atingindo 90% de aprovação dos críticos e estreia nos cinemas brasileiros no dia 10 de outubro.