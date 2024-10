Raquel Brito é desclassificada de ‘A Fazenda’ devido a problemas de saúde

Participante sofreu um episódio repentino de dor no peito e, atualmente, está hospitalizada

Reprodução/Instagram/@raquelbritoofc Raquel Brito



A equipe de Raquel Brito, que foi desclassificada de A Fazenda 2024, emitiu um comunicado sobre sua condição de saúde. O relatório médico revela que Raquel sofreu um episódio repentino de dor no peito e, atualmente, está hospitalizada. Ela está sendo submetida a uma série de exames laboratoriais e de imagem, além de receber tratamento com medicamentos. Durante a realização da 3ª Prova de Fogo do reality show, Raquel apresentou um mal-estar significativo, o que levou à sua desclassificação. De acordo com as orientações médicas, a participante não poderá continuar no programa e precisará de um período de repouso para se recuperar adequadamente. A situação de Raquel gerou preocupação entre os fãs do programa, que acompanharam sua trajetória até o momento. A equipe médica está monitorando de perto sua evolução, garantindo que ela receba os cuidados necessários para sua recuperação.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Raquel Brito (@raquelbritoofc)

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA