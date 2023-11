Simple Plan anuncia show com NX Zero em São Paulo; veja detalhes

Evento acontece no dia 1 de março de São Paulo, na Vibra São Paulo, em comemoração ao festival ‘I Wanna Be Tour’

Reprodução/Instagram/@simpleplan Simple Plan participa também do festival I Wanna Be Tour



A banda Simple Plan anunciou um show solo em São Paulo, no dia 1 de março de 2024, com o grupo NX Zero. O evento acontece na casa de espetáculos Vibra São Paulo e faz parte da agenda do festival itinerante I Wanna Be Tour. “Estamos muito animados com a turnê no Brasil! Ainda não conseguimos acreditar que o primeiro show em São Paulo esgotou em um dia! Para comemorar, decidimos junto com nossos amigos do NX Zero, que tínhamos que dar aos nossos fãs mais uma chance de nos ver tocar. Estamos muito felizes em anunciar que começaremos mais cedo, organizando nossa própria pré-festa e com nossos amigos do NX Zero na noite anterior ao festival! Não poderíamos vir ao Brasil e não fazer um show completo para vocês”, disse o baterista do Simple Plan. Os ingressos serão disponibilizados no site da Eventim, no dia 14 de novembro, com valores entre R$ 75 e R$ 780. O I Wanna Be Tour acontece em São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Recife e Belo Horizonte, com shows de doze atrações, incluindo Asking Alexandria, The All American Rejects, A Day To Remember, All Time Low, Pitty e Fresno. Veja os valores detalhados para a apresentação do Simple Plan na Vibra São Paulo:

Pista Premium – R$ 390,00 (meia) | R$ 780,00 (inteira)

Pista – R$ 250,00 (meia) | R$ 500,00 (inteira)

Camarote I – R$ 390,00 (meia) | R$ 780,00 (inteira)

Camarote II – R$ 340,00 (meia) | R$ 680,00 (inteira)

Mezanino I – R$ 210,00 (meia) | R$ 420,00 (inteira)

Mezanino II – R$ 175,00 (meia) | R$ 350,00 (inteira)

Mezanino III – R$ 145,00 (meia) | R$ 290,00 (inteira)

Mezanino Visão Parcial – R$ 75,00 (meia) | R$ 150,00 (inteira)