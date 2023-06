Só Pra Contrariar anuncia turnê de despedida para 2024; confira datas

Shows estão marcados para abril e maio do próximo ano no Brasil e em Portugal

Divulgação Alexandre Pires e grupo estavam parados há 10 anos e retornam para turnê especial



Um dos grupos mais tradicionais do pagode no Brasil está de volta. O Só Pra Contrariar anunciou uma nova turnê especial para celebrar a despedida de Alexandre Pires da banda. A ‘SPC Acústico 2 – O Último Encontro’ passará por cinco cidades no Brasil e duas em Portugal durante o mês de abril e maio de 2024. O anúncio foi feito durante o programa ‘Som Brasil’, da TV Globo nesta quarta-feira, 14. As vendas para os shows começam já nesta quinta-feira, 15, às 20h (horário de Brasília), pelo site oficial da banda. Os valores das entradas ainda não foram divulgados. O grupo formado por Alexandre Pires, seu irmão Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó começou em 1989, em Minas Gerais, e foi sucesso nacional nos anos 90.

Confira abaixo as datas da turnê de despedida: