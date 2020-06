Lady Gaga e BLACKPINK lançam lyric video no estilo gameplay para ‘Sour Candy’; confira

Reprodução/Instagram Faixa ganhou lyric video e empolgou fãs com a chegada de um possível videoclipe



Lady Gaga está servindo os fãs nesta quarentena! Sem anúncio prévio, a diva disponibilizou o lyric video de “Sour Candy”, a parceria com o grupo k-pop BLACKPINK que faz parte de “Chromatica“.

No estilo gameplay, Gaga, Jennie, Jisoo, Lisa e Rosé adentram um mundo fantástico e colorido. O lançamento do lyric video empolgou os fãs com a chegada de um possível videoclipe da parceria.

A faixa “Sour Candy” chegou um dia antes do lançamento oficial do novo álbum de Lady Gaga, que inclui parcerias com Ariana Grade (“Rain On Me”) e Elton John ( “Sine From Above”).

Confira o lyric video de ‘Sour Candy’: