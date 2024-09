Spotify completa 10 anos no Brasil com evento que reúne grandes nomes da música brasileira

Jovem Pan fez entrevistas exclusivas com potências artísticas como Paula Fernandes, Lauana Prado, Naiara Azevedo, Murilo Huff e Luan Pereira

Divulgação/Spotify/Bruno di Torino Trajada com seu clássico chapéu country, a cantora Paula Fernandes falou sobre ter iniciado sua trajetória no feminejo



O Parque Mirante do Allianz Parque reuniu, nesta terça-feira (3), grandes nomes e influências da música para celebrar os 10 anos da plataforma Spotify no Brasil. Do sertanejo ao trap, do pop ao funk, o tapete vermelho não deixou de lado a diversidade musical do nosso país. A cantora Naiara Azevedo foi uma das primeiras a chegar no evento. Ao ser questionada sobre o que mais ouve nas suas playlists, Naiara ressaltou as “potências femininas”, como a saudosa Marília Mendonça, a cantora Ana Castela e também Simone Mendes.

Paula Fernandes marcou presença. Trajada com seu clássico chapéu country, a cantora falou sobre ter iniciado sua trajetória no feminejo, o sertanejo feminino, há anos atrás e ainda sim ser impactada com nomes que surgiram depois. “Fico muito orgulhosa de ter sido, de certa forma, uma porta para as novas meninas. […] Quando eu vejo artistas como a Marília serem reconhecidas, uma salva de palmas, a mulherada merece“, disse a cantora.

Lauana Prado esbanjou simpatia ao falar sobre o que não consegue fazer sem estar ouvindo algo. “Eu faço tudo com música, tomo banho com música, vou dormir e às vezes escuto música“, afirmou. Ela ainda revelou uma de suas parcerias do sonho, citando o cantor Tiago Iorc.

Veigh chegou para dar espaço ao rap brasileiro no tapete. Com sorriso no rosto, o cantor, que participou do Rock in Rio Lisboa recentemente, também vai se apresentar em três palcos do Rock In Rio 2024, e comentou sobre o evento. “Estamos preparando um show muito importante”, disse.

Apesar de serem nomes mais recentes na música, Luan Pereira e Murilo Huff têm uma carreira de sucesso e iniciaram suas trajetórias anos atrás. Luan contou sobre se apresentar ainda na adolescência em bares e suas principais influências na carreira como Milionário e José Rico e Mato Grosso e Matias.

Já Murilo é um compositor de sucesso. Ele, que é pai do filho da Marília Mendonça, com quem teve um relacionamento no passado, afirmou que sua música preferida da cantora é uma composição sua: “Bem pior que eu”.

Para fechar o tapete com chave de ouro, Pedro Sampaio falou sobre o lançamento de seu próximo álbum ‘Astro’, que acontece nesta quarta-feira (04). “Está muito incrível de ouvir, do começo ao fim, me permiti novas composições e voos ainda maiores”. O evento ainda contou com a presença de Valeska, Karol Conká, Priscilla, Cléo, Tasha e Tricie e Pabllo Vittar.