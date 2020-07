‘Folklore’: De surpresa, Taylor Swift anuncia novo álbum com 16 faixas

Cantora anunciou oitavo álbum de carreira, que já chega aos streamings na sexta-feira (24) junto com o clipe de ‘Cardigan’, o primeiro single do trabalho

Reprodução/Instagram Nova coletânea sucede 'Lover', disco do ano passado que quebrou recordes de vendas



Taylor Swift revelou nesta quinta-feira (23) uma surpresa muito bem guardada: “Folklore”, o oitavo álbum de carreira e sucessor de “Lover“, lançado no ano passado. A novidade foi contada no Instagram e cantora já compartilhou a capa da coletânea, a tracklist e contou que o primeiro single, “Cardigan”, ganhará clipe na sexta-feira (24), mesmo dia em que “Folklore” ficará disponível nas plataformas streaming. “A maioria das coisas que planejei para o verão acabaram não acontecendo, mas há algo que não planejei que aconteceu. E isso é o meu 8º álbum de estúdio, ‘Folklore’. Surpresa: Hoje à noite, lançarei todo o meu novo álbum de músicas em que despejei todos os meus caprichos, sonhos, medos e reflexões”, escreveu Taylor.

A artista compartilhou que escreveu e gravou as músicas de forma isolada por causa da quarentena, mas agradeceu aos profissionais envolvidos na produção do álbum. “Antes deste ano, eu provavelmente pensaria demais em quando lançar essa música no momento ‘perfeito’, mas os momentos em que vivemos continuam me lembrando que nada é garantido. Meu instinto está me dizendo que, se você faz algo que ama, deve divulgá-lo ao mundo. Esse é o lado da incerteza com o qual consigo entrar”, completou a cantora.

“Folklore” contará com 16 faixas inéditas e terá edição deluxe com uma faixa extra, vendida apenas na loja oficial da cantora. O clipe de “Cardigan”, que estreia na sexta-feira, foi escrito e dirigido por Taylor Swift. “A sessão inteira foi supervisionada por um inspetor médico, todos usavam máscaras, ficaram longe um do outro, e eu até fiz meu próprio cabelo, maquiagem e estilo“, explicou a cantora.

Veja a capa de ‘Folklore’: