Pabllo Vittar vira desenho para o clipe poderoso de ‘Rajadão’; assista

Faixa, que mistura vocais que lembram gospel com eletrônico, transformou cantora em animação para o clipe

Reprodução/YouTube Previsão de chuva de 'Rajadão' para os fãs de Pabllo Vittar com novo clipe da artista



Pabllo Vittar serviu os fãs mais uma vez com o clipe poderoso de “Rajadão“, seu novo single que ganhou vídeo na noite de quarta-feira (23). Com cenas em live-action misturadas com animação, a cantora entregou o seu louvor eletrônico em uma produção caprichada assinada por Leocádio Rezende, Ernna Cost e Combo Estúdios. Em uma ação inédita com o site de meteorologia Climatempo, Pabllo trabalhou a divulgação de “Rajadão” nas últimas semanas e foi revelando, aos poucos, pequenas surpresas para os seguidores.

A música faz parte do álbum “111“, lançado entre o final e o início deste ano em duas partes. Na coletânea, Pabllo misturou de tudo um pouco para criar o que ela chamou de sua “playlist de aniversário”, já que o nome do álbum é em referência à data de seu nascimento, 1º de novembro. “Rajadão” mistura vocais que lembram música gospel com eletrônico e sucede os hits “Parabéns” e “Amor De Que“.

Confira o clipe de ‘Rajadão’: