Taylor Swift bate recorde de Whitney Houston na parada da Billboard

Com mais uma conquista para a conta, o disco “The Tortured Poets Department”, de Taylor Swift, tornou-se o único álbum de uma cantora a passar as 12 primeiras semanas de lançamento no número 1 da parada da Billboard. A artista quebrou o recorde de Whitney Houston, com o disco “Whitney”, de 1987, que havia ficado 11 semanas no topo. Swift também quebrou um recorde pessoal na mesma semana, com seu próprio álbum que passou mais semanas em primeiro lugar na Billboard 200, consecutivas ou não. Até a semana passada, “Tortured Poets” estava empatado “Fearless” e “1989”, com 11 semanas cada. Somente dois outros álbuns passaram pelo menos as primeiras 12 semanas no primeiro lugar: “One Thing at a Time”, de Morgan Wallen e “Songs in the Key of Life”, de Stevie Wonder, que ficou 13 semanas. Lançado em abril, “The Tortured Poets Department” retomou o folk pop da carreira da cantora e vendeu 2,6 milhões de cópias nos primeiros dias de estreia, rendendo a Swift seu oitavo álbum número 1 na Billboard em quatro anos, desde 2020.

