Taylor Swift é homenageada com projeção no Cristo Redentor; confira

Artista se apresentará no Rio de Janeiro entre esta sexta-feira, 17, e o próximo domingo, 19

Reprodução/X/Fabio Motta/@Prefeitura_Rio Prefeitura do Rio de Janeiro homenageou Taylor Swift com projeção no Cristo Redentor



A cantora Taylor Swift foi homenageada nesta quinta-feira, 16, com uma projeção no Cristo Redentor, monumento histórico do Rio de Janeiro. A artista norte-americana, que desembarcará na cidade ainda hoje, recebeu as boas-vindas após uma forte campanha de seus fãs brasileiros. Através das redes sociais, a Prefeitura do Rio exibiu a imagem da obra iluminada com referências da famosa camisa que a cantora usou no clipe “You belong With me”, do disco “Fearless”. “É Taylor no Cristo e no coração do carioca. Nos próximos três dias, o Swifties vão viver a Rio Taylor’s Version”, escreveu a conta da administração municipal. Taylor se apresentará no município entre esta sexta-feira, 17, e o próximo domingo, 19, no Estádio Engenhão.