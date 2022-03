Temporal, paralisação e protestos políticos: O que rolou no 1º dia de Lollapalooza Brasil

Festival musical retorna ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo, depois de dois anos

Reprodução/ Multishow Doja Cat foi um dos destaques dos shows dessa sexta-feira



O Lollapalooza Brasil 2022 começou. Depois de dois anos de espera por causa da pandemia de Covid-19, o festival de música voltou ao Autódromo de Interlagos, zona sul da capital de São Paulo, e teve muita emoção. Os portões foram abertos às 11h (horário de Brasília) e 12h30 os primeiros shows começaram a rolar em um dos quatro palcos. Por volta das 16h, um temporal caiu no Autódromo e interrompeu os shows de The Wombats e do DJ Vinne. A chuva foi tão forte que a organização pediu para que todos os fãs se afastassem das estruturas metálicas. Um dos presentes no festival foi atingido por uma estrutura que caiu com o vento forte. Uma hora depois, o festival retomou a programação – sem retomar os shows paralisados – e, diferente da edição de 2019 que também teve chuva forte, o local não precisou ser evacuado. Pabllo Vittar foi uma das artistas que se apresentou depois da chuva e agradeceu os fãs que permaneceram para lotar o palco 3. A drag queen parabenizou Anitta por seu top 1 no Spotify Global e pediu ‘Fora Bolsonaro’ ao final da apresentação. A cantora posou com uma bandeira de Lula que pegou de um fã.

Outro show que também teve protesto político foi o da britânica Marina, que tocou no palco 2 depois de Pabllo Vittar. Ela, que tinha sido confirmada na edição de 2015, mas não conseguiu comparecer por problemas no voo, disse em discurso que os brasileiros e britânicos têm muito em comum e precisam lutar por causas semelhantes. Ela também pediu ‘Fora Bolsonaro’ e ‘Fora Putin’, em inglês. No show do norte-americano Machine Gun Kelly, o que mais chamou atenção não foram as músicas, mas a presença de sua noiva Megan Fox no palco para um momento romântico. Das apresentações que fizeram sucesso no 1º dia podemos destacar a banda de hardcore Turnstile, a rapper Doja Cat que fez um show impecável e levou uma multidão à sua apresentação e os headliners The Strokes, com o show de encerramento da sexta-feira.

Confira alguns vídeos do primeiro dia de apresentações:

Show da banda The Wombats no Lollapalooza Brasil acabou de ser interrompido por causa da forte chuva que cai no Autódromo de Interlagos. #LollaBR pic.twitter.com/8d4UYHVeld — Tenho Mais Discos Que Amigos! 🎶 (@mdiscosqamigos) March 25, 2022