Após Lollapalooza, produtora TF4 adia todos os shows marcados até abril

Nesse momento sensível de emergência de saúde pública, temos a missão de garantir a segurança e o bem-estar do nosso público, artistas e colaboradores. Por isso, os eventos agendados para os próximos 45 dias serão adiados ou cancelados em decorrência da pandemia do Coronavírus. Todos os eventos marcados a partir de 30 de abril seguem confirmados. Estamos implementando a política de home office para reduzir os riscos da nossa equipe e de seus familiares, mas continuamos empenhados em oficializar e comunicar novas datas para todos os shows assim que possível. Todos os ingressos adquiridos serão válidos para as novas datas. A política de reembolso e mais informações serão enviadas a todos os titulares de ingressos em breve. Somos apaixonados por levar dias e noites inesquecíveis para vocês e não vemos a hora desse reencontro. Agradecemos a parceria de todos vocês. Previnam-se e lembrem-se de checar as instruções para conter a propagação do Coronavírus.