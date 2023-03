The Town anuncia Luísa Sonza, Maria Rita e Orochi no palco ‘The One’

Festival que acontecerá em São Paulo no início de setembro começa a vender ingressos no dia 14

Reprodução/Instagram/luisasonza Luísa Sonza será headliner do palco The One em 3 de setembro



Poucos dias antes do início da venda dos ingressos, o The Town anunciou novas atrações para o festival marcado para os dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os três nomes são brasileiros: Luísa Sonza, Maria Rita e Orochi foram confirmados como atrações do palco The One. O rapper se apresenta no dia 2 de setembro junto à Criolo e Racionais MCs. No dia seguinte, dia 3, Luísa Sonza será a headliner do palco. Já o samba da filha de Elis Regina estará no dia 7 de setembro. Maria Rita comemora 20 anos de carreira. A partir do dia 14 de março os fãs poderão adquirir o The Town Card, um cartão sem data válido para qualquer dia do evento. Após todas as atrações confirmadas, o fã poderá escolher que dia quer ir. As vendas serão realizadas pela Ticketmaster Brasil e custará R$ 770 (inteira). Cada CPF pode comprar até 4 ingressos. Como atrações principais estão confirmados Post Malone, Maroon 5, Foo Fighters e Bruno Mars.