Thiaguinho é detonado por anunciar turnê no Rio: ‘500 mil mortos e você quer fazer show’

Cantor vai se apresentar em julho no Vivo Rio e foi criticado nas redes sociais, mesmo informando que shows seguirão todos os protocolos de segurança

Reprodução/Instagram/thbarbosa/23.06.2021 Thiaguinho anunciou uma turnê no Rio de Janeiro em julho



O cantor Thiaguinho anunciou na última terça-feira, 22, que vai fazer uma turnê no Rio de Janeiro nos dias 2, 3 e 4 de julho. No post publicado no Instagram, o artista informou que a venda de ingressos dos shows, que vão acontecer no Vivo Rio, começa nesta quarta-feira, 23, ao meio-dia. “Serão shows com capacidade de lotação da casa reduzida e ingressos limitados. Além disso, todos os rigorosos protocolos de segurança serão respeitados. Já ansioso para o nosso reencontro, Rio”, escreveu o cantor. O problema é que o anúncio não foi bem recebido pelos seguidores de Thiaguinho, que está sendo criticado o artista nos comentários da publicação por for fazer uma turnê na pandemia – mesmo ele ressaltando que o evento seguirá as medidas de segurança e distanciamento social. Muitos seguidores ressaltaram que nem metade da população brasileira foi vacinada ainda e que o país já supera 500 mil mortes pela Covid-19.

“Thiago, não decepciona pelo amor de Deus. Semana passada batemos mais de meio milhão de mortes”, comentou uma seguidora no post. “Pô, mano, acho que deveria esperar mais um pouco, só acho”, escreveu outro. “Poxa, Thiaguinho, ainda não é o momento!!!! Olha a situação do país. A maior recomendação segue sendo isolamento o quanto for possível. Show está longe de ser essencial diante do quadro [do país]”, acrescentou mais um. Os comentários negativos não pararam por aí. “É serio isso? Amo seu trabalho [Thiaguinho], mas fico triste com esses shows, a vacinação ainda nem chegou a metade dos brasileiros”, postou uma pessoa. “Eu amo suas músicas, mas não esperava uma turnê em pandemia. Mesmo com protocolos, acredito que ainda não é hora”, opinou uma fã. “500 mil mortos e você quer fazer show, Thiaguinho. Onde está sua empatia, mano?”, disse outro seguidor. A Jovem Pan procurou a assessoria de imprensa do cantor para saber mais detalhes dos shows, mas ainda não obteve retorno.