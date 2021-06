Netflix anuncia estreia da versão brasileira de ‘Brincando com Fogo’; saiba detalhes

Reality reúne jovens em um local paradisíaco e a missão deles é se envolver sem beijos e sem sexo

Divulgação/Netflix/21.06.2021 Elenco brasileiro do reality show 'Brincando com Fogo'



A Netflix anunciou nesta segunda-feira, 21, que a versão nacional do reality show “Brincando com Fogo” estreia no próximo dia 21 de julho e será narrada pela comediante Bruna Louise. Sucesso na plataforma de streaming, a atração reúne jovens em uma praia paradisíaca e a missão deles é controlar seus desejos para ganhar o prêmio de R$ 500 mil. Os participantes precisam seguir as regras ditadas por Lana, uma assistente virtual que segue o estilo Alexa, da Amazon, e Siri, da Apple. A ideia é que os participantes aprofundem suas relações amorosas sem nenhum tipo contato físico – até mesmo um selinho pode ser considerado uma infração e a cada regra descumprida eles perdem uma quantia do prêmio total. A primeira edição do reality de namoro que proíbe beijos e sexo foi gravada no México em 2019 e estreou na Netflix em 2020 com participantes, em sua maioria, dos Estados Unidos e do Reio Unidos. O “Brincando com Fogo Brasil” contará com 12 jovens de 21 a 29 anos de várias partes do país que, segundo a plataforma de streaming, possuem uma personalidade forte.