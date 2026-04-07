Tim Bernardes anuncia turnê de despedida do Mil Coisas Invisíveis

Músico paulistano confirma passagem por capitais a partir de maio

Reprodução/@elisabdm Tim Bernardes encerra o ciclo iniciado em 2022, após o lançamento do segundo disco solo da carreira



Um dos principais nomes da música brasileira na atualidade, o cantor e compositor Tim Bernardes anunciou as últimas apresentações da turnê do disco Mil Coisas Invisíveis nesta terça-feira (7). Nove datas foram confirmadas em oito diferentes cidades pelo Brasil, com a venda dos ingressos a partir de sexta, às 12h.

A agenda começa em 7 de maio, com um show no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre, seguido por uma apresentação em Belo Horizonte, no Be Fly Hall, no dia 15. Já nos dias 23 e 24, o artista passa por Fortaleza, no Cineteatro São Luiz. Em junho, no dia 6, o músico desembarca no Rio de Janeiro, no Vivo Rio, enquanto o show em São Paulo foi marcado para o dia 27, no Espaço Unimed.

Outras três cidades – Brasília, Recife e Manaus – também estão confirmadas, mas ainda sem data e local divulgados. A única certeza, porém, é a de que a setlist deve contar com todas as 15 faixas de Mil Coisas Invisíveis, o que inclui os singles BB (Garupa de Moto Amarela) e Última Vez.

Com os shows, Tim Bernardes encerra o ciclo iniciado em 2022, após o lançamento do segundo disco solo da carreira. De lá para cá, o paulistano confirmou a posição como um expoente da música nacional e elevou o patamar da carreira a um outro nível, com aumento significativo de público, turnês internacionais, apresentações em festivais e colaborações com outros artistas.

Recentemente, Tim foi um dos convidados do Tiny Desk Brasil, a edição local do sucesso da NPR no YouTube, além de receber elogios de Mac DeMarco, em meio à passagem do canadense pela capital paulista.

Depois de confirmar o encerramento das atividades da banda O Terno – que projetou o músico na cena nacional na década passada – em 2024, a expectativa é pelo lançamento do seu terceiro álbum solo. Na publicação em que anunciou a turnê, Tim afirmou estar empolgado em trabalhar em músicas novas e que deve aproveitar o segundo semestre “mais recluso no estúdio”.