Tio Wilson, baterista da banda Lagum, morre aos 34 anos após mal súbito em show

Breno Braga teve parada cardiorrespiratória, foi atendido, mas não resistiu

Reprodução/Instagram Breno Braga, o Tio Wilson, tinha apenas 34 anos



Breno Braga, conhecido como Tio Wilson, morreu aos 34 anos, na noite deste sábado. O baterista da banda Lagum teve uma indisposição depois de um show do grupo na última noite. Segundo comunicado, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória, foi atendido por unidades do Samu, mas não resistiu. No Instagram oficial da Lagum, representantes emitiram um comunicado e agradeceram o apoio dos fãs: “É com profunda e imensa tristeza que a Equipe Lagum comunica o falecimento de Breno Braga, nosso querido Tio Wilson. Breno teve uma indisposição depois de um show na noite deste sábado, 12 de setembro. O falecimento se deu em função de uma parada cardiorrespiratória. Desde já, agradecemos o amor ao nosso irmão e as mensagens de solidariedade.”

A Lagum teria dois shows no sábado, em Belo Horizonte, no estilo drive-in – devido à pandemia do novo coronavírus. Depois da primeira performance, no entanto, Breno passou mal e a segunda apresentação foi cancelada. De acordo com o jornal o Estados de Minas, duas equipes do Samu prestaram atendimento ao baterista, que era casado há seis anos com Ellen Casim e completou 34 anos em dezembro de 2019. A banda também e formada por Pedro Calais (voz), Jorge (guitarra), Otavio Cardoso (guitarra) e Francisco Jardim (baixo). O último disco de estúdio – o segundo do grupo – foi lançado em junho de 2019.