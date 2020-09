Lupita Nyong’o faz homenagem a Chadwick Boseman: ‘Seu falecimento é um soco no estômago’

Os atores contracenaram juntos no filme ‘Pantera Negra’, de 2018, como o casal T’Challa e Nakia

Reprodução/ Instagram Lupita Nyong'o e Chadwick Boseman



A atriz Lupita Nyong’o postou nesta terça-feira, 8, uma homenagem ao companheiro de cena em ‘Pantera Negra’, Chadwick Boseman, que faleceu no último dia 28 de agosto, aos 43 anos, vítima de um câncer no cólon. Numa foto em que os dois aparecendo rindo ela escreveu a legenda “Para o amado Chadwick Boseman. #TakeYourTimeButDontWasteYourTime” (“Leve seu tempo, mas não perca seu tempo”, em tradução livre). É a primeira vez que Lupita fala publicamente sobre a morte inesperada de Boseman.

“Escrevo estas palavras de um lugar sem esperança, para homenagear um homem que tinha grandes esperanças. Estou lutando para pensar e falar sobre meu amigo, Chadwick Boseman, no passado. Não faz sentido. A notícia de seu falecimento é um soco no estômago todas as manhãs ”, escreveu ela. “Estou ciente de que somos todos mortais, mas você se depara com algumas pessoas na vida que possuem uma energia imortal, que parecem ter existido antes, que estão exatamente onde deveriam estar sempre – aqui! … parece que não tem idade … Chadwick era uma dessas pessoas”, escreveu a atriz. A postagem teve mais de 1 milhão de curtidas.

Lupita tinha sido criticada por não fazer homenagens a Chadwick, assim como o ator Michael B. Jordan e a atriz Elizabeth Olsen, a Feiticeira Escarlate da franquia ‘Vingadores‘. Elizabeth, inclusive, excluiu suas redes sociais depois de ser cobrada, o que levantou a discussão sobre o tempo que cada pessoa tem para digerir o luto e a cobrança excessiva de posicionamento nas mídias digitais.