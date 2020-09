Chadwick Boseman escondeu câncer para atuar em ‘Pantera Negra’, diz revista

Ator, que desejava estrelar sequência do filme, acreditava em recuperação até uma semana antes de morrer

Reprodução Ator que viveu o Pantera Negra nos cinemas escondeu doença nos últimos quatro anos, nos quais ele continuou trabalhando em grandes produções



O ator Chadwick Boseman teria escondido da Marvel que lutava contra um câncer de cólon para poder atuar em “Pantera Negra“, segundo informações da revista The Hollywood Reporter (THR). O intérprete do herói morreu, aos 43 anos, na sexta-feira (28). Ele fazia tratamento contra a doença desde 2016. De acordo com declarações de uma fonte anônima ao THR, poucas pessoas sabiam da doença de Boseman e absolutamente ninguém envolvido com as produções da Marvel, incluindo o presidente do estúdio, Kevin Feige, tinha conhecimento sobre o seu estado de saúde. Somente uma hora antes da morte oficial de Boseman, Feige foi comunicado através de um e-mail urgente sobre a situação do astro de “Pantera Negra”.

Boseman revelou sua doença apenas para familiares e um seleto grupo de pessoas que incluíam o produtor Logan Coles, seu agente Michael Greene, seu treinador Addison Henderson e o diretor de “42 – A História de Uma Lenda”, Brian Helgeland. Ele estava confiante em sua recuperação. Apesar da gravidade da doença, que o fez perder muito peso nos últimos meses, o ator acreditava até uma semana antes de morrer que superaria o câncer e conseguiria, a partir de setembro deste ano, começar a preparação para viver o herói na sequência do filme.

“Pantera Negra 2” foi anunciado no ano passado com previsão de chegar aos cinemas em 2022. Com a morte de Boseman, a Marvel ainda não tem planos para o filme. Fontes do THR informaram que o impacto do falecimento do ator ainda é processado pelo estúdio, que agora estaria focado em “lidar com o luto e homenagear Boseman, e não na realização da sequência de ‘Pantera Negra’”.