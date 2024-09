Tom Zé segue internado em São Paulo após queda, sem previsão de alta

Artista deu entrada no Beneficência Portuguesa na segunda-feira (23), após sofrer uma queda em sua residência

Reprodução/Instagram/@tomzeoficial O cantor Tom Zé



Tom Zé permanece internado e ainda não há uma data definida para sua alta. A atualização foi fornecida em um boletim médico emitido pelo hospital Beneficência Portuguesa, localizado em São Paulo, onde o cantor de 87 anos está sendo tratado. O artista foi admitido na unidade hospitalar na última segunda-feira, dia 23, após sofrer uma queda em sua residência. A equipe de Tom Zé informou que o incidente ocorreu em sua casa. Em uma mensagem direcionada aos fãs, sua assessoria expressou: “Ele espera encontrá-los em breve, num palco”.

De acordo com as informações mais recentes do hospital, o cantor está recebendo os cuidados necessários para sua recuperação, mas ainda não há previsão para que ele deixe a internação.

