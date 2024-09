Morre Kris Kristofferson, ícone da música country e ator de ‘Nasce Uma Estrela’, aos 88 anos

Artista americano atuou como o par romântico de Barbra Streisand na versão de 1976 do filme

Divulgação/Warner Bros Kris Kristofferson em cena com Barbra Streisand em "Nasce Uma Estrela"



Kris Kristofferson, renomado artista da música country e ator, faleceu no último sábado (28), aos 88 anos, em sua residência no Havai. Informações adicionais sobre as circunstâncias de sua morte ainda não foram reveladas. A família do cantor e ator divulgou uma nota expressando gratidão pelo tempo que passaram junto: “Obrigado pelo amor ao longo dos anos e, quando virem um arco-íris, saibam que ele está sorrindo enquanto olha para nós”. Kristofferson é amplamente reconhecido por suas canções marcantes, como “Me and Bobby McGee” e “Help Me Make It Through the Night”. Entre 1985 e 1995, ele fez parte do famoso supergrupo The Highwaymen, ao lado de ícones como Johnny Cash, Waylon Jennings e Willie Nelson.

Além de sua carreira musical, Kristofferson também se destacou no cinema. Ele atuou como o par romântico de Barbra Streisand na versão de 1976 de “Nasce Uma Estrela”, que já havia sido adaptada em 1937 e 195. Mais recentemente, uma nova versão foi lançada em 2018, com Lady Gaga e Bradley Cooper. O artista também participou de “Alice Não Mora Mais Aqui”, um filme dirigido por Martin Scorsese, e foi indicado ao Oscar pela trilha sonora de “Songwriter”.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Entre os filmes que marcaram sua trajetória, estão “Pat Garrett e Billy the Kid”, “Tragam-me a Cabeça de Alfredo Garcia”, “Vidas em Conflito”, “Não Estou Lá” e a versão de “Planeta dos Macacos” dirigida por Tim Burton. A versatilidade de Kristofferson, tanto na música quanto no cinema, solidificou seu legado como um dos grandes nomes da cultura americana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kris Kristofferson (@kristofferson)

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA