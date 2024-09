Zé Neto é hospitalizado após acidente de automóvel em Minas Gerais

Cantor sertanejo caiu em um buraco e sofreu uma lesão na cabeça ao colidir com uma parte do veículo, um UTV (sigla inglês para utilitário multitarefas)

O cantor Zé Neto, que faz parte da dupla com Cristiano, foi hospitalizado após um acidente automobilístico com sua UTV (sigla em inglês para utilitário multarefas) em Fronteira, Minas Gerais. Durante o incidente, ele caiu em um buraco e sofreu uma lesão na cabeça ao colidir com uma parte do veículo, o que exigiu suturas. Sua esposa, Natalia Toscano, acalmou os fãs ao informar que ele está se recuperando bem após a realização de uma tomografia. Recentemente, Zé Neto havia decidido interromper suas apresentações por um período de 90 dias para focar em sua saúde mental.

Em suas redes sociais, ele compartilhou que está em processo de recuperação e fez uma brincadeira sobre o ocorrido. O cantor também tem se dedicado a 40 dias de oração, evidenciando sua forte conexão com a fé. Zeze Di Camargo, amigo próximo de Zé Neto, está mobilizando um grupo de amigos para oferecer apoio ao cantor. No entanto, a família de Zé Neto solicitou um tempo antes que as visitas aconteçam, uma vez que ele ainda está passando por um processo de recuperação emocional.

A situação gerou uma onda de solidariedade entre os fãs e colegas de profissão, que têm demonstrado preocupação e carinho pelo artista. A recuperação de Zé Neto é acompanhada de perto, e muitos esperam vê-lo de volta aos palcos em breve, quando estiver totalmente restabelecido.

