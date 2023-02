Travis Barker vai passar por cirurgia e coloca em risco show do Blink-182 no Brasil

Baterista do trio divulgou imagens que mostram dedo da mão inchado; nem o grupo nem o Lollapalooza se manifestaram sobre a cirurgia ou sobre um eventual cancelamento do show

Reprodução/Instagram @travisbarker Travis precisará passar por cirurgia na mão nesta terça-feira, 28



O baterista da banda Blink-182, Travis Barker, confirmou que passará por uma cirurgia em um dedo da mão. A informação foi divulgada pelo músico nesta segunda-feira, 27, e surge em meio a rumores de que a banda irá cancelar o show do Lollapalooza Brasil, previsto para acontecer no dia 25 de março. Além disso, as apresentações em outros festivais na América do Sul também estão em risco.Em publicação no Instagram, Travis mostrou sua mão com um dos dedos inchado e revelou o procedimento. Nos comentários, diversos fãs perguntaram se a cirurgia afeta, de alguma maneira, os shows do mês de março. Essa será a primeira apresentação da banda no Brasil e mobilizou milhares de fãs a comprarem ingressos para o festival para ver o trio dono de hits como “Miss You”, “All The Small Things” e “First Date”. Até o momento, nem o festival nem a banda se manifestaram sobre um eventual cancelamento.