Rapper se apresentará no Rock in Rio e fará show único na capital paulista; venda de ingressos começam na próxima sexta

Reprodução/Instagram/@travisscott Rapper se apresentará no Rio e em São Paulo



Alerta de show novo na área. O rapper Travis Scott, que se apresentará no Rock in Rio neste ano, também passará pela capital paulista com um único show. O evento será realizado no dia 11 de setembro, no Allianz Parque. Os ingressos serão vendidos pelo site da Ticketmaster, a partir do dia 26 de julho (sexta-feira), para clientes Santander Private Select, dia 27 para os outros clientes Santander e dia 29 para venda geral. Ingressos podem variar de R$ 245 (meia) e R$890 (inteira) e podem ser comprados via internet ou na bilheteria presencial, localizada no shopping Ibirapuera. A última passagem do astro pelo Brasil foi em 2022, na primeira edição do evento Primavera Sound São Paulo.

SOUTH AMERICA. AND NEW YORKKKKKKK GOTTT SOMETHING FOR THE GANG. — TRAVIS SCOTT (@trvisXX) July 22, 2024

