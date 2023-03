Turnê do RBD sofre alteração e ganha quatro shows extras para atender público no Brasil

Grupo fará uma nova apresentação no Rio de Janeiro e mais três em São Paulo; saiba detalhes

Reprodução/Instagram/ rbd_musica RBD anunciou nesta segunda-feira, 27, novos shows no Brasil



Devido ao enorme sucesso de vendas, a turnê do RBD precisou sofrer uma alteração para que novas datas fossem disponibilizadas para os fãs brasileiros. Em nota, a organização do evento informou: “O show do dia 19 de novembro, que aconteceria no Estádio Nilton Santos Engenhão, no Rio de Janeiro, foi alterado para 11 de novembro (no mesmo local, sem necessidade de troca de ingressos), e uma data extra foi incluída na cidade: dia 10 de novembro. São Paulo também receberá novos shows, nos dias 12 e 13 de novembro no Estádio do Morumbi e no dia 19 de novembro no Allianz Parque”. Os ingressos para os quatro shows já confirmados no Brasil, sendo três em São Paulo e um no Rio, estão com ingressos esgotados. A nova abertura de vendas para o público geral começa no dia 29 de março a partir das 08h online e às 10h nas bilheterias oficiais.