Último adeus a Ozzy Osbourne leva milhares fãs às ruas em Birmingham

Milhares de fãs presenciaram, nesta quarta-feira (30), o cortejo fúnebre de Ozzy Osbourne, lenda do heavy metal, em sua cidade natal de Birmingham, Inglaterra, antes de um sepultamento íntimo. Na frente, um carro funerário preto transportava o caixão do líder do Black Sabbath, que morreu aos 76 anos, coberto por flores rosas que formavam o nome “Ozzy”. A procissão parou em frente à “Black Sabbath Bridge”, onde a família do cantor, incluindo sua esposa, Sharon, depositou flores. Com lágrimas nos olhos e a cabeça baixa, Sharon seguia acompanhada por seus três filhos, Aimee, Jack e Kelly, e saudou a multidão que entoava o nome do cantor. A ponte “Black Sabbath Bridge”, sobre a qual há um banco com os rostos dos quatro membros da banda, está coberta desde o anúncio do falecimento da estrela com uma montanha de buquês de flores, balões e mensagens deixadas por inúmeros admiradores.

A poucos passos do memorial improvisado, protegido por grades, Lana Vivienne, de 26 anos, estava na fila para deixar uma rosa e, assim, “prestar homenagem à lenda”. “Vim para me despedir dele pela última vez”, disse à AFP a jovem, nascida na região. “Ozzy era um cara da classe trabalhadora de Birmingham, era autêntico e nunca mudou, nem mesmo ao se tornar famoso”, comentou, destacando que o cantor “nunca perdeu seu sotaque”.

“Emocionante”

Nas imediações, nos pubs onde se reuniram os fãs do artista, ouvia-se a música do Black Sabbath em pleno volume. Muitos vestiam preto e usavam camisetas ou jaquetas com a imagem do “Príncipe das Trevas”. O cortejo percorreu a Broad Street, onde as calçadas são decoradas com estrelas que têm os nomes de figuras destacadas da cidade —entre elas Ozzy Osbourne—, ao estilo da Calçada da Fama de Hollywood. “Era importante estar aqui porque ele fez muito pela cidade”, afirmou Reece Sargeant, de 16 anos.

Mhairi Larner, de 31 anos, viajou da cidade de Nottingham. “É emocionante fazer parte da comunidade do metal, que é simplesmente fantástica”, disse a auxiliar de saúde. Para aqueles que não puderam comparecer, o evento foi transmitido ao vivo pela internet. Ozzy Osbourne sofria de Parkinson desde 2009. Muito debilitado, fez seu último show em 5 de julho em Birmingham, junto com seus companheiros do Black Sabbath, diante de dezenas de milhares de fãs de todo o mundo.

“Ozzy foi mais do que uma lenda da música, foi um filho de Birmingham. Para a cidade, era importante prestar-lhe uma homenagem digna”, declarou na terça-feira o prefeito da cidade, Zafar Iqbal. Após esta última homenagem, o astro será enterrado em privacidade, na presença de artistas como Elton John ou James Hetfield, do grupo Metallica, segundo o tabloide The Sun.

O Black Sabbath, fundado em 1968, teve enorme sucesso comercial nas décadas de 1970 e 1980 e chegou a vender mais de 75 milhões de álbuns em todo o mundo. O grupo foi incluído no Hall da Fama do Rock and Roll em 2006 e Osbourne foi incluído pela segunda vez no ano passado como artista solo. Osbourne foi reconhecido por seu talento musical, mas também construiu sua fama com seu comportamento extravagante, muitas vezes impulsionado pelo consumo excessivo de drogas e álcool.

Em 1989, foi preso por tentar estrangular sua esposa, Sharon, enquanto estava completamente embriagado, um incidente que o músico relembrou em uma entrevista em 2007. Uma de suas cenas mais lembradas aconteceu em 1982, quando durante um show em Des Moines, nos Estados Unidos, arrancou a cabeça de um morcego com uma mordida no palco. Osbourne relatou que pensou que um fã tinha jogado um morcego de plástico no palco, e que não percebeu que era um animal de verdade até mordê-lo.

