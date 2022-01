Último show de Elza foi em Belém e reuniu milhares de fãs; veja vídeo

Apresentação em festival aconteceu no dia 19 de dezembro do ano passado; cantora morreu na tarde desta quinta-feira, 20, de causas naturais aos 91 anos

Reprodução/Instagram @elzasoaresoficial Na legenda do vídeo, cantora agradeceu o carinho dos fãs que estiveram na apresentação



Mesmo aos 91 anos de idade, Elza Soares não deixou os palcos e continuava com sua carreira musical. Depois de muitas paralisações por conta da pandemia de Covid-19, a cantora voltou aos palcos no Festival Psica 2021, realizado no dia 19 de dezembro na cidade de Belém, no Pará. A página do festival publicou um vídeo do show de “Deusa Elza” e mostrou um pequeno trecho da apresentação. Já o perfil de Elza no Instagram publicou uma foto do show e um vídeo mostrando milhares de fãs chamando o nome de Elza. Na legenda, a cantora falou sobre o retorno aos palcos e sobre a energia que sentiu na apresentação na capital paraense. “Belém do Pará, que noite maravilhosa, que show, que energia e quanto carinho! Eu e minha equipe não poderíamos ter uma volta aos palcos mais linda, meu coração está cheio de amor e gratidão por vocês”, disse Elza.

Além disso, a cantora também falou brevemente sobre sua carreira e sua história. “Nesse momento do show eu me lembrei de quando era criança e sonhava com as “estrelas” que via do alto do morro da Vila Vintém toda vez que anoitecia. Eu via o céu descer e sonhava em um dia morar naquelas luzes, naquele chão de estrelas. Eram as luzes das casas, mas eu não sabia. Nunca havia descido do morro. Pobre, preta, favelada, que só conhecia a realidade do meu barraco de madeira e das vielas do morro. Agora posso dizer, eu cheguei lá. Vocês me entronaram. Eu chorei e não procurei esconder! Eu moro no céu. Um Céu de amor, de pessoas maravilhosas e fãs que cantam junto comigo”, finalizou a cantora.

Confira o registro: