Patrícia Poeta se veste de Madonna, e web não perdoa

Internautas criaram memes do momento; outros elogiaram a apresentadora, que usou até uma peruca loira

Reprodução/X/@forumeplay Apresentadora usou look de turnê dos anos 1990 de Madonna



Na manhã desta sexta-feira (3), a apresentadora Patrícia Poeta, 47 anos, apareceu caracterizada de Madonna no programa “Encontro”, da TV Globo. Usando uma peruca loira e com um look parecida com a da turnê “Blond Ambition”, que a diva pop estreou nos anos de 1990, Poeta entregou danças, caras e bocas. Como se não bastasse, a apresentadora ainda dançou a música “Vogue”, um dos maiores sucessos de Madonna. É claro que a web não perdoou e vários memes surgiram. Alguns internautas elogiaram apresentadora, mas outros, nem tanto. “Hoje eu tô só a lace da Patrícia Poeta”, brincou um usuário, se referendo à peruca de Patrícia que estava caindo.

Se existe a definição de carisma negativo, com toda certeza, é a Patrícia Poeta. https://t.co/PEuNd5xWiV — 𝚌𝚘𝚠𝚋𝚘𝚢 𝚍𝚞𝚊𝚛𝚝𝚎𝚛 (@duarteewerton37) May 3, 2024

A Patrícia Poeta é maravilhosa!

Olha ela de Madona!!! Arrasou 👏🏼

Amo esse programa dela.#Encontro pic.twitter.com/nPOOyMGjOn — Maria das graça 🧚🏻‍♀️🍞🌵🐶 🌸🦁👜☀️☯️✨🧚🏻‍♀️🎓 (@Mgraca6750) May 3, 2024