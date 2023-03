Velório de Canisso, baixista do Raimundos, reúne familiares e famosos

Cerimônia foi aberta ao público e aconteceu em Barueri, na Grande São Paulo; nomes como Supla, Badauí e Andreas Kisser participaram do evento

VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Músico morreu na segunda-feira, 13, depois te der sofrido um infarto



O velório de José Henrique Campos Pereira, mais conhecido como Canisso, baixista da banda Raimundos, aconteceu nesta quarta-feira, 15, dois dias depois da morte do músico. A cerimônia aconteceu no Ginásio José Corrêa, no Centro da cidade de Barueri, em São Paulo, e foi aberta ao público. Além de alguns fãs do grupo, o ex-baterista da banda, Fred Castro, o guitarrista Andreas Kisser e os cantores Supla e Badauí (CPM 22) estiveram no evento, assim como os membros da banda. Canisso era casado com Adriana Toscano, que foi uma das primeiras a chegar ao local, e deixou quatro filhos: Maike (29), Lorena (28), Nina (22) e Pedro (19). O baixista morreu na segunda-feira, 13, depois de ter sofrido um infarto. O último show da banda aconteceu no sábado, 11, e o grupo tinha apresentações marcadas no Brasil até setembro.