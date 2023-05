Velório de Rita Lee será aberto ao público e acontecerá no Ibirapuera nesta quarta

Rainha do rock morreu aos 75 anos na noite desta segunda-feira, 8, e será cremada em cerimônia privada

Reprodução / Instagram / @ritalee_oficial Rita Lee é uma das maiores estrelas do rock brasileiro



A cantora Rita Lee, que morreu na noite de segunda-feira, 8, será velada no Planetário do Parque Ibirapuera na quarta-feira, 10. O velório será aberto ao público das 10h às 17h. A pedido da artista, ela será cremada e a cerimônia será privada. Em publicação compartilhada nas redes sociais, a família agradeceu o carinho e o amor de todos. Rita Lee, um dos maiores nomes da música brasileira e considerada a rainha do rock nacional, morreu aos 75 anos. Em 2021, ela foi diagnosticada com um câncer de pulmão e foi submetida a tratamentos de imunoterapia e radioterapia. Em abril de 2022, Beto Lee, um de seus filhos, anunciou que sua mãe estava curada. Recentemente, ela fez uma rara aparição nas redes sociais de seu marido, Roberto de Carvalho e empolgou os fãs e artistas amigos da cantora. Rita Lee faleceu em sua residência cercada de todo amor de sua família.